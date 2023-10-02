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06:28, 2 октября 2023Наука и техника

В России заявили о бездарном использовании ВСУ западных танков

Полковник запаса Суворов: ВСУ неграмотно используют переданные Западом танки

Фото: Oleksandr Ratushniak / File Photo / Stringer / Reuters

Украинские войска теряют танки, переданные западными странами, из-за их неграмотного применения. Такую точку зрения высказал эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов в интервью ТАСС.

По его словам, украинские военные не заботились о должном обеспечении, в результате чего техника превращалась в «стоячие мишени» и уничтожалась противником всеми возможными средствами, включая артиллерию, авиацию, гранатометы и дроны-камикадзе. «На Украине западные танки губило их бездарное использование <...> — выходы на минные поля без проделывания проходов в них, без должной разведки и прочее», — поделился наблюдением Суворов.

Также, добавил он, танки часто застревали в грязи по причине своей большой массы, а также в связи с тем, что солдаты иногда не снимали асфальтоходные башмаки с траков. Отсутствие динамической защиты позволяло российским военным легко уничтожить машины с помощью средств поражения, указал полковник запаса.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до трети из 90 поставленных им танков Leopard.

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    Марина Совина
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