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20:51, 2 октября 2023Силовые структуры

Россиянка попыталась перевезти наркотики на такси и попалась

В Подмосковье задержали девушку, перевозившую на такси более 3 кг наркотиков

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Московской области полиция задержала 21-летнюю жительницу Тулы, которая хотела перевезти из Москвы в Тулу более трех килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

В отношении девушки следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 («Подготовка к незаконному сбыту наркотических веществ») УК РФ. Ее отправили под стражу.

Инспекторы ДПС остановили такси на 278-м километре ЦКАД для проверки документов. В машине, помимо водителя, были две пассажирки, одна из которых сильно нервничала. На этом фоне силовики решили досмотреть ее сумку. Среди вещей россиянке обнаружили 25 свертков с порошкообразным содержимым. Исследование показало, что это метилэфедрон весом более трех килограммов. По словам задержанной, она взяла запрещенные вещества в тайнике в Москве и хотела привезти их в Тулу для дальнейшего сбыта.

Ранее в Луганске полиция задержала местную жительницу, в машине которой обнаружили три килограмма наркотиков и пакет с шестью таблетками МДМА.

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    Варвара Митина
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