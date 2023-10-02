В США заявили о плохих новостях для Украины от союзников по НАТО
НАТО стало ключевым союзником Украины после начала российской специальной операции (СВО), однако два члена альянса сообщили Киеву плохие новости. Об этом сообщает журнал Newsweek.
В материале отмечается, что США и Словакии могут сократить объем гуманитарной и военной помощи, предоставляемой Украине. В частности, Украина может лишиться поставок оружия из Словакии после победы на выборах оппозиционной партии Smer. Кроме того, президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом закон о временном финансировании работы правительства, при этом в документе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
Ранее лидер победившей на парламентских выборах партии Smer, экс-премьер Роберт Фицо заявил, что армия страны пострадала из-за поставок Киеву, и пообещал, что в случае победы его партии на парламентских выборах военная помощь Украине со стороны Словакии будет прекращена.