В США заявили о плохих новостях для Украины от союзников по НАТО

Newsweek: Украина может остаться без поддержки со стороны США и Словакии

НАТО стало ключевым союзником Украины после начала российской специальной операции (СВО), однако два члена альянса сообщили Киеву плохие новости. Об этом сообщает журнал Newsweek.

В материале отмечается, что США и Словакии могут сократить объем гуманитарной и военной помощи, предоставляемой Украине. В частности, Украина может лишиться поставок оружия из Словакии после победы на выборах оппозиционной партии Smer. Кроме того, президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом закон о временном финансировании работы правительства, при этом в документе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах партии Smer, экс-премьер Роберт Фицо заявил, что армия страны пострадала из-за поставок Киеву, и пообещал, что в случае победы его партии на парламентских выборах военная помощь Украине со стороны Словакии будет прекращена.