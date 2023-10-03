Среда обитания
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14:08, 3 октября 2023Среда обитания

В одной европейской столице машинам запретят ездить быстрее 30 километров в час

В Амстердаме автомобилям запретят ездить со скоростью более 30 километров в час

Фото: Fons Heijnsbroek / Unsplash

В столице Нидерландов, Амстердаме, максимальную скорость движения машин снизят до 30 километров в час. Об этом сообщает издание NL Times.

Нововведение, согласно которому в одной из европейских столиц автомобилям запретят ездить быстрее 30 километров в час, вступит в силу с 8 декабря 2023 года. Оно коснется более 80 процентов дорог в Амстердаме.

Начиная с понедельника, 2 октября, в городе занялись установкой практически пяти тысяч дорожных знаков, призывающих к снижению скорости, а также регулировкой 170 светофоров и корректировкой разметки. На новые знаки до наступления 8 декабря разместят наклейки с предупреждением о том, что вскоре на этом участке дороги можно будет двигаться не быстрее 30 километров в час.

В определенных местах скоростной режим до 30 километров в час придется соблюдать и общественному транспорту. Однако автобусы и трамваи, которые ездят по выделенной дороге, по-прежнему смогут передвигаться со скоростью в 50 километров в час.

С помощью таких ограничительных мер власти рассчитывают снизить число серьезных аварий на 20-30 процентов, а также снизить уровень шумового загрязнения в Амстердаме.

В сентябре стало известно, что в пяти районах турецкого Стамбула скорость движения электросамокатов ограничили до 12,5 километра в час.

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    Полина Кислицына
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