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21:02, 3 октября 2023Мир

В Германии назвали рецепт справедливого мира

Посол Германии Ламбсдорфф рассказал об основах справедливого и прочного мира
СюжетПротесты на Украине

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Справедливый и прочный мир возможен лишь в том случае, если он будет опираться на принципы международного права. Рецепт справедливого мира назвал посол Германии в России Александр Ламбсдорфф на мероприятии в честь Дня германского единства, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы, европейцы, не одиноки в убеждении, что справедливый и прочный мир возможен лишь в том случае, если он будет опираться на принципы международного права, в том числе на уважение территориальной целостности и государственного суверенитета всех стран», — заявил дипломат.

Отмечается, что сегодня еще очень далеко от мира и справедливости, однако дипломатическая работа «во имя лучшего будущего уже началась».

Ранее в Берлине в День германского единства прошел протест против поддержки Украины. Демонстранты выступают против поставок оружия Киеву, за отставку правительства и досрочные выборы.

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    Семен Александров
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