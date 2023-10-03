Во Франции исключили длительную поддержку Украины Западом

Французский эксперт Кемпф: Запад не может поддерживать ВСУ долгое время

Французский военный эксперт Оливье Кемпф оценил поставки оружия, переданные западными странами Украине. Об этом он высказался в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS.

Кемпф исключил длительную помощь Украине от Запада и подчеркнул, что страны не могут поддерживать Вооруженные силы страны (ВСУ) долгое время. По его мнению, Киев получил почти все оружие, которое государства могли предложить.

«Проблема долгой войны в том, что для нее нужны ресурсы. Ресурсы в людях, но прежде всего — в материалах, и, в конце концов, страны Запада уже отдали то, что у них было в арсеналах, то, что они могли дать. Они все еще могут дать несколько мелочей, но этого недостаточно, чтобы поддерживать военные усилия в долгосрочной перспективе», — отметил он.

Эксперт допустил, что Запад продолжит предоставлять разведданные, тренировку для солдат ВСУ и спутниковую поддержку, однако в вопросе вооружения потребуются изменения.

«В разгар военной экономики ВВП Украины упал на 30 процентов в прошлом году. Таким образом, вопрос будет заключаться в том, как увеличить финансовые потоки на Украину, чтобы позволить ей покупать вооружение», — заключил специалист.

Ранее в США оценили возможности помогать Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби уточнил, что оставшихся у Вашингтона средств для ВСУ хватит примерно на пару месяцев.