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10:21, 3 октября 2023Моя страна

На Домбае построят врачебную амбулаторию

Врачебная амбулатория появится на курорте Домбай в 2024 году

Фото: Егор Комаров / РИА Новости

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесской республике построят современное здание врачебной амбулатории. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Отмечается, что начало строительных работ намечено на текущий год, ввод объекта в эксплуатацию состоится в 2024 году.

Согласно плану, в здании амбулатории, которое возведут вместо приспособленного помещения, разместят пункт скорой медицинской помощи, а также травматологический пункт, оснащенный рентгенологическим оборудованием.

Власти пояснили, что необходимость подобного обновления возникла в связи с тем, что в настоящее время медпомощь жителям и туристам оказывается на базе амбулатории на первом этаже жилой многоэтажки. При этом на курорте ежегодно растет число путешественников, которые зачастую нуждаются в медпомощи.

22 сентября сообщалось, что космическая тематика станет ключевой в концепции развития курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике, соответствующие изменения затронут все его сферы. В частности, будет разработан новый брендбук «Архыза», его логотип и дизайн-код.

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    Варвара Кошечкина
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