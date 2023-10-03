Одержимый долголетием миллиардер рассказал о пяти способах прожить дольше

Миллиардер Кристиан Ангермайер: чтобы прожить дольше, следует вдоволь спать

Немецкий миллиардер Кристиан Ангермайер рассказал о способах, помогающих прожить дольше. Об этом сообщает издание Insider.

Ангермайер одержим долголетием и финансирует исследования в области увеличения продолжительности жизни. При этом, по его мнению, не существует простого способа замедлить старение, который подходит всем, и он вряд ли появится в будущем. Чтобы достичь своей цели, миллиардер следует пяти правилам, которые, как ему кажется, повышают шансы на долгую жизнь.

По словам Ангермайера, долголетие напрямую связано с хорошим сном. Если вдоволь спать, улучшается психическое здоровье, а у мужчин растет выработка тестостерона. «Сон — это та вещь, которая у нас от природы (или от Бога), чтобы стареть медленнее, а мы выкидываем ее в окно», — говорит он.

Также миллиардер советует отказаться от алкоголя и наркотиков, регулярно, хотя и умеренно, заниматься спортом и попробовать средиземноморскую диету. Кроме того, он убежден, что для долгой жизни необходимо общение с близкими людьми. «Вам нужна личная жизнь, — утверждает Ангермайер. — Научно доказано, что это вредно, если ее нет».

Ранее сообщалось, что профессор Медицинской школы Массачусетского университета, США, Хайди Тиссенбаум назвала четыре принципа, соблюдение которых поможет на долгие годы сохранить здоровье. Она советует отказаться от сахара, стараться сохранять оптимизм, вести подвижный образ жизни и есть больше овощей, фруктов и ягод.