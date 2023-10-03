Белый медведь встал на задние лапы перед экипажем российского ледокола в Арктике

Белый медведь встал на задние лапы перед экипажем российского ледокола «50 лет Победы» в Арктике. Об этом сообщает департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО в Telegram.

Фотографией хищника поделился капитан ледокола Дмитрий Лобусов. На снимке запечатлен зверь, стоящий на задних лапах на заснеженной льдине. Медведь смотрит прямо в объектив.

Уточняется, что кадр сделан на архипелаге Северная Земля.

Ранее у ледокола «50 лет Победы» сняли на видео бегущих за дроном любопытных белых медведей. На записи видно, как один из хищников подпрыгивает, карабкается по льдинам и плывет по воде, глядя в камеру.