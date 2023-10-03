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18:08, 3 октября 2023Культура

Звезды «Счастливы вместе» раскрыли подробности перезапуска сериала

Актриса Бочкарева: «Букины» сохранят все доброе из сериала «Счастливы вместе»
Виктор Логинов

Виктор Логинов. Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Актеры Виктор Логинов и Наталья Бочкарева, исполнившие главные роли в сериале «Счастливы вместе», раскрыли подробности перезапуска ситкома. Их слова приводит издание E1.

Логинов заявил, что волнуется за то, как поклонники сериала примут продолжение под названием «Букины». «Это же такая сакральная история, и сейчас сложно понять, чего хочет зритель. У нас перед глазами куча примеров, когда разнообразные пересъемки и перезапуски вызывают противоречивую реакцию», — рассказал звезда «Счастливы вместе». Логинов отметил, что его герой, отец семейства Геннадий Букин, продолжит трудиться в обувном магазине, но его отношение к работе изменится. Кроме того, он отрастит бороду и будет более актуальным персонажем. По сюжету новых серий в родительский дом вернутся дети.

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Бочкарева заявила, что ее персонаж Даша Букина несколько изменится визуально, но в целом останется той же героиней. Актриса подчеркнула, что сериал сохранит «самое доброе и хорошее, что было в том сериале». «Почему "Букины" в свое время так зашли? Потому что эта слегка сумасшедшая семейка всегда относилась с легкостью к самым "трэшевым" проблемам. Это такой семейный доктор, который помогает смотреть на проблемы с юмором», — сказала она.

Премьера «Букиных» запланирована на 2023 год. К своим ролям также вернутся актеры Александр Якин и Дарья Сагалова.

Ранее актриса Наталья Бочкарева рассказала о том, как изменится ее героиня в продолжении шоу. По словам актрисы, ее героиня трансформируется. Бочкарева призналась, что в продолжении сериала ее героиня попробует себя в роли блогера.

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    Сергей Равин
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