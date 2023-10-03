Обнаружен новый механизм развития раковых клеток

Nucleic Acids Research: выявлен новый механизм развития опухолевых клеток

Ученые из Университета Торонто обнаружили новый механизм развития раковых клеток. Оказалось, что они могут усиливать рост опухоли, перехватывая ДНК-стимулятор, который обычно необходим для формирования здоровых тканей и органов. Выводы исследования опубликованы в журнале Nucleic Acids Research.

В ходе работы команда проанализировала данные генома, чтобы выявить ДНК-усилитель, который мог бы активировать ген SOX2 в раковых клетках. Они нашли его во многих различных типах опухолей пациентов, включая новообразования мочевого пузыря, матки, молочной железы и легких. Примечательно, что этот механизм перепрограммирования ДНК-усилителя возникает не из-за мутации в результате повреждения ДНК, а из-за открытой части генома, которая должна оставаться закрытой.

Также в ходе экспериментов в лабораторных пробирках специалисты определили, что усилитель вызывает повышенный рост раковых клеток. В то же время удаление усилителя привело к меньшему количеству опухолевых клеток.

Активация ДНК-усилителя происходит за счет белка FOXA1, а подавление обеспечивает белок NFIB. Потенциально препараты, подавляющие FOXA1 или активирующие NFIB, можно будет использовать для лечения рака мочевого пузыря, матки, молочной железы и легких.

В сентябре сотрудники Немецкого центра исследований рака и Университетского медицинского центра Мангейма провели успешные испытания новой формы клеточной иммунотерапии против рака головного мозга.