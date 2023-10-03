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17:45, 3 октября 2023Среда обитания

Владельцам кошек дали советы по покупке мебели

Дизайнер Мануковская: хозяевам кошек лучше покупать мебель с пластиковым фасадом

Фото: Carlos Torres / Unsplash

При покупке мебели владельцам кошек стоит обратить внимание на покрытие. Советы по покупке предметов интерьера для хозяев домашних животных дали эксперты студии Geometrium School и мебельного центра «Ангстрем», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам дизайнера-конструктора Екатерины Мануковской, при наличии питомца с острыми когтями лучше всего выбирать мебель с пластиковым фасадом. Лак и эмаль легко поддаются внешнему вмешательству, в то время как пластик может сложнее повредить. «Можно попробовать пленку, но она должна быть высокого качества и желательно неоднородная, чтобы следы когтей, если нападение все же произойдет, не выделялись», — добавила эксперт.

Важна и качественная фурнитура, в том числе доводчики, которые не позволят дверце или ящику захлопнуться, когда кошка залезет внутрь. Также следует отдавать предпочтении мебели с качественной кромкой. Зачастую коты трутся и точат зубы об углы, однако внешний вид предметов интерьера с хорошей кромкой не испортится даже после такого воздействия.

Что касается обивки, хорошим выбором станет фолк. Визуально этот материал похож на велюр, но имеет повышенную износоустойчивость. Кроме этого, Мануковская посоветовала заменить портьеры и тюль рулонными шторами.

Ранее россиянам рассказали, как защитить мебель и стены от домашних животных. Для этого нужно покрыть поверхности влагостойкой краской.

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    Александра Качан
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