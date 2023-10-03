В Госдуме отреагировали на видео с нападением огромной стаи собак на россиянку

Депутат ГД Бурматов призвал найти ответственных после нападения собак в ХМАО

В инциденте с нападением собак на женщину в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного круга (ХМАО) важно установить, действительно ли животные являлись бездомными, а также найти ответственных. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, чьи слова приводит NEWS.ru.

По его словам, в стае собак могут находиться те, кого хозяева выпускают на самовыгул. Поэтому, если владелец у животных есть, то в этом случае понятно, кого привлекать к уголовной ответственности.

«Если собаки окажутся бездомными, то к уголовной ответственности должен быть привлечен чиновник местной администрации, который отвечает за регулирование численности безнадзорных животных», — пояснил депутат.

Парламентарий пояснил, что бездомные собаки на улицах являются свидетельством того, что мэрия и региональные представители властей не выполнили свои полномочия, не построили приюты и не защитили граждан.

О нападении стаи собак на женщину в ХМАО стало известно ранее 3 октября. На опубликованных в сети кадрах видно, что около десяти собак напали на женщину — она лежит на асфальте и не может встать, так как ее терзают животные. Бездомных собак отпугнул только подъехавший автомобиль.