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13:54, 3 октября 2023Бывший СССР

В России предупредили Армению о последствиях выхода из ОДКБ

Депутат Чепа: Пашинян не удержит власть в случае выхода из ОДКБ

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Возможный выход Армении из ОДКБ будет чреват серьезными последствиями для страны, поскольку участие в организации предполагает ряд экономических и политических гарантий. Для России такой шаг руководства государства также будет крайне неприятен. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Если руководство Армении примет решение о выходе из ОДКБ, тем самым попытавшись объяснить для армянского народа свою ошибочную политику, это приведет к серьезным последствиям. Думаю, тогда уже будет окончательно понятно, что [премьер-министр Армении Никол] Пашинян не удержит власть. Выход Армении — это в любом случае плохо, потому что ОДКБ — это экономические и политические гарантии, разрушение которых, естественно, негативно отразится на всей стране», — уверен Чепа.

Он также подчеркнул, что армянский народ является братским для России, потому выход страны из ОДКБ будет неприятен для обеих сторон.

«Попытки разъединения — это задача, которую ставят перед собой США. Мы понимаем, что дальнейшие шаги — это создание конфликтных ситуаций, раскачивание. И мы знаем, к чему это неоднократно приводило во всем мире», — заключил политик.

Ранее Пашинян назвал неэффективными системы безопасности, в которых состоит страна. В своем обращении премьер также обратил внимание на то, что союзники Армении пытаются показать ее уязвимость и прилагают для этого все больше усилий.

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