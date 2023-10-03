Украине предрекли новый конфликт

Le Monde: проблемы демографии могут стать причиной конфликта Украины и Запада

Беженцы с Украины могут стать решением демографических проблем для стран Запада, которые их принимают. Однако это может осложнить отношения между этими государствами и Киевом и даже стать причиной нового конфликта, предрекло издание Le Monde.

Из заявления директора по исследованиям Французского института демографии Алена Блюма следует, что Украина испытывает трудности из-за эмиграции женщин и детей, на которых приходится до 80 процентов беженцев. Более того, матери выезжают вместе со своими сыновьями, близкими к возрасту призыва, что в разы снижает военный потенциал страны.

Принимающие страны интегрируют детей в свою систему образования, что способствует решению семей оставаться на их территории долгие годы. По мнению экспертов издания в области демографии, чтобы спасти положение, Украина должна будет предложить «достойные послевоенные условия, принимая европейскую модель демократического и экономического развития и проводя привлекательную миграционную политику».

В статье отмечаются быстрые темпы оттока населения из Украины: за 30 лет независимости из страны уехали около десяти миллионов человек.

Ранее украинский демограф назвал число уехавших за рубеж мужчин. По словам эксперта, всего страну покинули около пяти миллионов человек, не считая тех, кто выехал в Россию. Из них треть составляют лица мужского пола.