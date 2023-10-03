Вдова Караченцова раскрыла стоимость дома-музея мужа

Вдова Караченцова Поргина потратит на дом-музей мужа 30 миллионов рублей

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова актриса Людмила Поргина планирует потратить на дом-музей в память о муже 30 миллионов рублей. Она раскрыла стоимость объекта в интервью для Prozvezd.

Музей будет располагаться на даче Поргиной в подмосковной Валентиновке. Площадь участка, отведенного под строительство дома, составляет 60 соток. Работы должны были начаться минувшим летом, однако были отложены из-за проблем со здоровьем актрисы. «Но мы успели составить архитектурный план дома. Надеюсь, мы зимой его закончим, учтем все необходимое и ранней весной начнем строить», — рассказала она.

Поргина отметила, что 30 миллионов рублей — это предварительная сумма. Она рассчитывает, что в конечном итоге заплатит больше, но готова потратиться на память о муже. Актриса добавила, что рассчитывает на финансовую помощь от сына Андрея Караченцова.

В музее выставят антикварную мебель, которую при жизни коллекционировал Караченцов. Кроме того, в доме будет находиться коллекция картин, посвященных актеру, а также его фотографии.

В мае Людмила Поргина была госпитализирована с травмой головы. Актриса получила травму, поскользнувшись в бойлерной на даче.