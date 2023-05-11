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20:38, 11 мая 2023Культура

Вдову актера Караченцова госпитализировали с травмой головы

Вдову покойного народного артиста Николая Караченцова госпитализировали с травмой головы

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Вдову покойного народного артиста РСФСР Николая Караченцова актрису Людмилу Поргину госпитализировали с травмой головы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Известно, что пожилая женщина неудачно упала, поскользнувшись в бойлерной на собственной даче в четверг, 11 мая. В настоящее время Поргина уже выписана из больницы.

Медики не обнаружили у 74-летней артистки серьезных последствий от удара. Отмечается, что Поргина получила сотрясение мозга. «Я в полном порядке. Я выписалась, завтра закроют бюллетень, и я уже буду в театре. Врачи говорят, что я очень везучая», — сказала актриса.

Ранее сообщалось, что режиссера советского и российского Глеба Панфилова доставили в Одинцовскую областную больницу с инсультом. Специалисты приняли решение перевести народного артиста в медучреждение в Москве. Позже директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что Панфилов пришел в сознание.

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Сергей Равин
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