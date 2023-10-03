Популярный актер рассказал о проблемах с психикой из-за нездоровых привычек

Британский актер Идрис Эльба признался, что хочет избавиться от трудоголизма

Популярный британский актер Идрис Эльба признался, что около года лечится у психотерапевта из-за наличия «нездоровых привычек». Об этом он рассказал в подкасте телеведущей Энни Макманус, пишет издание People.

Эльба отметил, что одна из привычек, от которой он хочет избавиться с помощью психотерапии, — его трудоголизм. По словам артиста, он хочет проводить больше времени с семьей и найти занятие для отдыха, но пока ему это удается с трудом. Звезда фильмов Marvel признался, что неумение отвлекаться от работы вынуждает его продолжать лечение.

Дело в том, что вещи, которые меня расслабляют, в конечном итоге связаны с работой. Моя студия находится у меня дома и мне просто нравится в ней находиться Идрис Эльба

Эльба добавил, что даже после напряженных съемок ему больше нравится проводить время в студии за ноутбуком, чем с семьей на диване. При этом актер понимает, что расслабляться только на работе — ненормально.

Ранее Идрис Эльба признался, что в юности продавал наркотики. По его словам, среди клиентов были и знаменитости.