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18:36, 3 октября 2023Забота о себе

Популярный актер рассказал о проблемах с психикой из-за нездоровых привычек

Британский актер Идрис Эльба признался, что хочет избавиться от трудоголизма

Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Популярный британский актер Идрис Эльба признался, что около года лечится у психотерапевта из-за наличия «нездоровых привычек». Об этом он рассказал в подкасте телеведущей Энни Макманус, пишет издание People.

Эльба отметил, что одна из привычек, от которой он хочет избавиться с помощью психотерапии, — его трудоголизм. По словам артиста, он хочет проводить больше времени с семьей и найти занятие для отдыха, но пока ему это удается с трудом. Звезда фильмов Marvel признался, что неумение отвлекаться от работы вынуждает его продолжать лечение.

Дело в том, что вещи, которые меня расслабляют, в конечном итоге связаны с работой. Моя студия находится у меня дома и мне просто нравится в ней находиться

Идрис Эльба
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Эльба добавил, что даже после напряженных съемок ему больше нравится проводить время в студии за ноутбуком, чем с семьей на диване. При этом актер понимает, что расслабляться только на работе — ненормально.

Ранее Идрис Эльба признался, что в юности продавал наркотики. По его словам, среди клиентов были и знаменитости.

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    Екатерина Улитина
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