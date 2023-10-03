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11:24, 3 октября 2023Россия

Петербурженку с изрезанным лицом нашли в горящей квартире

«Фонтанка»: женщину с изрезанным лицом нашли в горящей квартире в Петергофе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Женщину с изрезанным лицом нашли в горящей квартире на Самсониевской улице в Петергофе. Подробности о произошедшем привела петербургская «Фонтанка».

По сведениям издания, накануне в полицию обратился мужчина. Он уверял, что в подъезд из квартиры выбежал неизвестный с ножом. От его преследования пыталась спрятаться женщина. Петербурженка молила о помощи.

Оперативники прибыли на место и заметили на лестнице следы борьбы. В нужной квартире дверь была приоткрыта, из нее валил дым. Полицейские вызвали сотрудников МЧС, которые эвакуировали женщину с многочисленными ножевыми ранениями.

Пострадавшая заявила, что раны ей нанес 41-летний знакомый, а затем скрылся. Его удалось задержать спустя полтора часа на Чичеринской улице. Подозреваемого отвезли в отдел полиции.

Женщину госпитализировали, медики диагностировали у нее резаные раны лба, щеки и руки, а также черепно-мозговую травму и сотрясение.

Ранее сообщалось, что в Кировской области пьяная жена изрезала мужа ножом из-за ссоры. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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    Анна Щербакова
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