Создана учитывающая половые различия при приеме лекарств модель

Разработана учитывающая половые различия при приеме лекарств модель

Ученые из Виргинского университета представили модель, которая может учитывать гендерные различия при разработке лекарственных препаратов. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Computational Biology.

Известно, что множество исследований лекарств по большей степени направлены на мужчин. В то же время женщины гораздо чаще страдают расстройствами печени из-за приема препаратов. Токсичность лекарств может проявляться для определенных групп людей даже при незначительных изменениях дозировки.

Чтобы преодолеть проблему недостаточного количества информации, команда разработала компьютерную модель печени мужчин и женщин. Новый инструмент позволит изучать, как лекарства влияют в зависимости от пола, что поможет создать более безопасные и эффективные лекарства в будущем.

Первым этапом стало изучение системы сообщений о нежелательных явлениях от FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Авторы обнаружили, что женщины значительно чаще сообщали о побочных явлениях, связанных с печенью, по сравнению с мужчинами. Объяснить причину явления удалось после внесения данных об активности генов и метаболических процессов в печени в компьютерную модель.

Кроме того, разработка поможет лучше понять важные клеточные процессы, обуславливающие половые различия в повреждении печени.