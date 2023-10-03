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14:12, 3 октября 2023Наука и техника

Создана учитывающая половые различия при приеме лекарств модель

Разработана учитывающая половые различия при приеме лекарств модель

Фото: James Yarema / Unspalsh

Ученые из Виргинского университета представили модель, которая может учитывать гендерные различия при разработке лекарственных препаратов. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Computational Biology.

Известно, что множество исследований лекарств по большей степени направлены на мужчин. В то же время женщины гораздо чаще страдают расстройствами печени из-за приема препаратов. Токсичность лекарств может проявляться для определенных групп людей даже при незначительных изменениях дозировки.

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Чтобы преодолеть проблему недостаточного количества информации, команда разработала компьютерную модель печени мужчин и женщин. Новый инструмент позволит изучать, как лекарства влияют в зависимости от пола, что поможет создать более безопасные и эффективные лекарства в будущем.

Первым этапом стало изучение системы сообщений о нежелательных явлениях от FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Авторы обнаружили, что женщины значительно чаще сообщали о побочных явлениях, связанных с печенью, по сравнению с мужчинами. Объяснить причину явления удалось после внесения данных об активности генов и метаболических процессов в печени в компьютерную модель.

Кроме того, разработка поможет лучше понять важные клеточные процессы, обуславливающие половые различия в повреждении печени.

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    Елена Апазиди
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