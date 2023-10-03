Российская компания ответила на обвинения в наличии свинины в халяльной колбасе

Компания «Равис»: официальных проверок на свинину в халяльной колбасе не было

В отношении российской компании ООО «Равис — птицефабрика Сосновская», где в составе халяльной колбасы была обнаружена свинина, не проводилось официальных проверок со стороны Россельхознадзора. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил представитель пресс-службы компании.

«В 2023 году управлением Россельхознадзора по Свердловской области в отношении ООО "Равис — птицефабрика Сосновская" официальных проверок не проводилось. Для уточнения информации отправлен запрос в управление Россельхознадзора по Свердловской области», — заявили в компании.

Ранее в Россельхознадзоре по Свердловской области сообщили, что в халяльной колбасе нескольких местных производителей нашли свинину. В ведомстве разъяснили, что во время проверки магазинов в Екатеринбурге обнаружили лишнюю ДНК в данных изделиях. В Россельхознадзоре отметили, что производителей уведомили о несоответствии маркировки продукции и ее фактического состава.

Сотрудники ведомства передали информацию в прокуратуру для принятия мер административного реагирования.

