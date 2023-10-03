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19:27, 3 октября 2023Забота о себе

Назван лучший способ справиться с распространенным видом головной боли

Фото: Mehrpouya H / Unsplash

Врач-фармацевт Аббас Канани рассказал, что лечить головную боль надо в зависимости от места ее локализации, и перечислил лучшие способы избавиться от дискомфортных ощущений. Его слова приводит издание The Sun.

Канани объяснил, что существует несколько распространенных видов головной боли, и ключевым показателем для подбора правильного лечения является место пульсации ощущений. Например, боль, локализованная в области лба, чаще всего вызвана нервным перенапряжением, усталостью. Фармацевт уверен, что лучшим способом лечения в этом случае будет прием аспирина или ибупрофена в сочетании с горячим душем и массажем головы и шейно-воротниковой зоны.

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Еще одной причиной боли в области лба врач назвал перенапряжение зрения из-за работы за компьютером, длительного чтения или из-за плохой осанки. Если подобные проблемы со здоровьем носят регулярный характер, он посоветовал проверить зрение у офтальмолога. Кроме того, он рекомендовал обязательно делать перерывы в работе и чтении и следить за осанкой.

При этом пульсирующая боль и ломота в висках может быть спровоцирована стрессом, злоупотреблением кофе или недостатком сна, продолжил Канани. По его словам, избавиться от нее легче всего с помощью таблетки парацетамола, аспирина или ибупрофена и различных техник релаксации, например, йоги или массажа. Также врач порекомендовал для профилактики этого вида головной боли изменить режим дня, ограничить потребление кофеина и сменить подушку.

Боль в области затылка, как отметил Канани, чаще всего вызвана перенапряжением. В этом случае улучшить самочувствие помогут холодные компрессы, отдых в тихой, затемненной комнате, физиотерапия, а также упражнения для шеи.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко подсказала россиянам избавляющие от головных болей привычки. В этом, по ее мнению, помогут восстановление режима сна и регулярный спорт и прогулки на свежем воздухе.

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    Наталья Обрядина
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