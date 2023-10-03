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03:30, 3 октября 2023Путешествия

Турист обнаружил черную дыру в номере отеля и озадачил пользователей сети

Пользователь Reddit обнаружил черную дыру за зеркалом в номере отеля

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Турист обнаружил загадочную черную дыру за зеркалом в номере отеля и озадачил пользователей сети. Своей находкой он поделился на портале Reddit.

«Увидел, как зеркало в моем гостиничном номере беспорядочно тряслось, и обнаружил это пространство в стене за ним», — написал автор с ником Schlower288. К посту он прикрепил фото, на котором видны его рука, отодвигающая зеркало, и большая черная дыра в стене.

Пост мужчины набрал сотни комментариев. «Я видел этот фильм раньше. Для гостя это плохо кончится!», «Теперь вам придется снять его и пролезть через дыру. Обязательно снимайте все это на видео для нас», «Думаю, ты только что нашел место убийства», «Разве не так начинается "Сайлент Хилл 4?"», — пошутили читатели портала.

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Нашлись и те, кто не увидел в конструкции ничего загадочного. «Как электрик я просто потрясен такой мусорной работой. Приложи немного усилий к своей работе, чувак!», — возмутился один из комментаторов.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал на платформе уведомление из раздела «Экранное время» на IPhone. Аналитика устройства озадачила пользователей сети.

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    Марина Черняк
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