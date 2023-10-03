Киев попросил у Италии помощи в укреплении системы ПВО

la Repubblica: Зеленский попросил у Италии помощи в укреплении системы ПВО

Киев запросил у Италии помощь в укреплении системы противовоздушной обороны (ПВО), и Рим может подготовить восьмой пакет поддержки уже до конца года. Об этом сообщает итальянское издание la Repubblica.

«Зеленский попросил снова внести вклад в противовоздушную оборону городов», — отмечает издание.

В сообщении говорится, что вице-премьер Италии Антонио Таяни объявил о подготовке нового транша военной помощи, но пока неизвестно, какое вооружение Рим рассматривает для передачи Киеву.

Ранее командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что Киев планирует повысить эффективность системы ПВО на севере за счет увеличения числа мобильных огневых групп.