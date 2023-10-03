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11:07, 3 октября 2023Бывший СССР

Киев увеличит число мобильных групп ПВО на севере Украины

В ВСУ захотели увеличить число мобильных групп ПВО на севере Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина планирует повысить эффективность системы противовоздушной обороны (ПВО) на севере за счет увеличения числа мобильных огневых групп. Об этом в Telegram сообщил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев.

«В северной операционной зоне вместе с главами областных военных администраций принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп», — сообщил Наев.

По его словам, количество мобильных групп увеличат для защиты энергетических объектов.

Ранее начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что в начале специальной военной операции (СВО) в Харьковской области было уничтожено 90 процентов средств ПВО. По его словам, российские военные знали о расположении всех командных пунктов, которые были построены еще при СССР.

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    Алевтина Запольская
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