В США заявили о риске конфликта с участием американских военных без помощи Киеву

Белый дом: помощь Киеву предотвращает крупный конфликт с участием военных США

Помощь Киеву предотвращает более крупный конфликт с участием военных США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

Кирби указал на риск конфликта с участием американских войск в случае отказа от «противодействия способности» России вести боевые действия на Украине.

Ранее президент США Джо Байден обсудил с союзниками оказание помощи Украине. Американский лидер заверил глав стран G7 и других европейских государств в поддержке США Украины.

«Он заверил нас, что поддержка помощи, предоставляемой Украине, продолжается, особенно военной помощи. Он сказал, что заручится этой поддержкой в Конгрессе», — заявил на пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда.

