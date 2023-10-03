В Instagram и Facebook появятся новые платные функции

WSJ: блокировка рекламы в Instagram и Facebook будет стоить 14 долларов в месяц

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в России) намерена ввести в соцсетях Instagram и Facebook (обе платформы принадлежат компании Meta и также запрещены в России) новую платную функцию — блокировку рекламы. Ее стоимость назвало издание The Wall Street Journal (WSJ), сообщает Reuters.

Уточняется, что Meta намерена взимать с пользователей 10,46 доллара в месяц за отсутствие рекламы в десктопной версии Facebook или Instagram. Для мобильных версий соцсетей стоимость отключения рекламы для одного аккаунта будет составлять порядка 14 долларов.

По информации издания, нововведение будет доступно для пользователей из стран Европейского союза. Отмечается, что даже после его появления соцсети по-прежнему можно будет использовать бесплатно, но в этом случае владельцам аккаунтов будут показывать персонализированную рекламу.

О планах Meta ввести в Евросоюзе платную подписку, которая освободит пользователей Facebook и Instagram от рекламы, ранее сообщила The New York Times. В издании заявили, что такой шаг, вероятно, позволит компании оградиться «от вопросов относительно приватности и другого контроля со стороны регуляторов в Евросоюзе».

В мае ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала Meta на 1,2 миллиарда евро за нарушения в сфере передачи данных. От компании потребовали прекратить передачу данных европейских пользователей Facebook в США.