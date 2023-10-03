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20:21, 3 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвали четыре опасные ошибки в питании

Фото: Unsplash

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков перечислил четыре опасные ошибки в питании, которые могут спровоцировать ухудшение самочувствия и сильную изжогу. Его слова приводит издание aif.ru.

Врач сообщил, что к изжоге с большой долей вероятности приводит частое переедание и употребление больших порций еды. Также он посоветовал россиянам стараться ограничивать употребление пищи перед сном, поскольку лежачее положение после еды может спровоцировать выброс желудочного сока в пищевод.

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Другими частыми ошибками в питании Садыков назвал слишком быстрый прием пищи и чрезмерную любовь к острым, кислым и жирным продуктам. Особенно опасны для людей, склонных к изжоге, блюда, приготовленные во фритюре, в панировке, а также пряные супы и соусы в азиатском стиле.

Помимо этого, гастроэнтеролог призвал не злоупотреблять цитрусовыми, в том числе апельсинами, лимонами и грейпфрутами, а также соками из них, поскольку они могут повысить кислотность в желудке. Еще одним опасным продуктом Садыков назвал мяту. «Это растение и даже жевательные резинки и продукты с мятой могут расслабить нижний сфинктер пищевода, способствуя обратному выбросу кислоты», — предупредил врач.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала об опасности кефира. По ее словам, при чрезмерном употреблении один из самых полезных кисломолочных напитков может вызвать отек, крапивницу и кожный зуд.

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    Наталья Обрядина
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