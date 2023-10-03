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12:08, 3 октября 2023Россия

Шойгу высказался о возможности новой мобилизации

Глава Минобороны Шойгу заявил, что планов по новой мобилизации у Генштаба нет
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Планов по новой мобилизации у Генштаба Вооруженных сил (ВС) России нет. Так о возможности нового набора мобилизованных высказался Министр обороны Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

По словам Шойгу, в ВС России сейчас достаточное количество военнослужащих для проведения спецоперации. Также он отметил, что военнослужащих срочной службы задействовать в зоне боевых действий не будут.

Ранее сообщалось, что в российском регионе решили демобилизовать одну категорию граждан.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.

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    Марк Леонов
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