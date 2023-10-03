Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 3 октября 2023Россия

Шойгу заявил о провале попыток ВСУ прорвать российскую оборону

Шойгу: попытки ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении провалились
СюжетМинобороны:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать российскую оборону на запорожском направлении провалились. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. Главу военного ведомства цитирует РИА Новости.

Наступательные действия противника потерпели неудачу в районах населенных пунктов Вербовое и Работино, уточнил министр. В связи с этим он отметил успешное выполнение поставленных задач рядом российских подразделений.

Еще одним направлением, на котором ВСУ попытались потеснить российских военнослужащих, стало соледаро-бахмутское направление, продолжил Шойгу. Попытки наступательных действий противника на этом участке также не принесли ВСУ успеха, добавил он.

Также в ходе совещания Шойгу заявил об отсутствии у военного ведомства планов проводить новую мобилизацию. В Вооруженных силах России сейчас достаточное количество военнослужащих для проведения спецоперации, подчеркнул глава Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина провала российской лунной миссии. Сбой системы управления привел к крушению «Луны-25»

    Фанаты поп-культуры смогут выиграть миллион рублей

    Шойгу высказался об отправке призывников в зону боевых действий

    Экс-президент «Барселоны» высказался об обвинениях в подкупе судей в адрес клуба

    «Роскосмос» создаст спутники «Грифон» для мониторинга Земли

    Шойгу раскрыл число подписавших контракт с начала года

    Шойгу рассказал о медицинском обеспечении Вооруженных сил России

    Шойгу отметил заслуги Чечни и Кадырова в ходе СВО

    Шойгу оценил работу российских военных в зоне СВО

    Шойгу высказался о возможности новой мобилизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости