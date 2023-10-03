Шойгу заявил о провале попыток ВСУ прорвать российскую оборону

Шойгу: попытки ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении провалились

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать российскую оборону на запорожском направлении провалились. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. Главу военного ведомства цитирует РИА Новости.

Наступательные действия противника потерпели неудачу в районах населенных пунктов Вербовое и Работино, уточнил министр. В связи с этим он отметил успешное выполнение поставленных задач рядом российских подразделений.

Еще одним направлением, на котором ВСУ попытались потеснить российских военнослужащих, стало соледаро-бахмутское направление, продолжил Шойгу. Попытки наступательных действий противника на этом участке также не принесли ВСУ успеха, добавил он.

Также в ходе совещания Шойгу заявил об отсутствии у военного ведомства планов проводить новую мобилизацию. В Вооруженных силах России сейчас достаточное количество военнослужащих для проведения спецоперации, подчеркнул глава Минобороны.