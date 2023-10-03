Режиссер «Брата-3» объяснил название фильма

Режиссер «Брата-3» Переверзев объяснил название фильма желанием инвестора

Режиссер фильма «Брат-3» Валерий Переверзев объяснил, почему картина получила такое название. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По словам кинематографиста, он написал сценарий, который экспертное сообщество назвало «безупречным», однако реализация проекта оказалась дорогостоящей. Он отметил, что найти финансирование для ленты, которую можно назвать артхаусной, непросто. «Тут в моей жизни появляется человек, который читает сценарий и говорит: "Я дам тебе деньги, если это будет "Брат-3". Мне в целом было все равно, как фильм будет называться, главное — реализовать все задумки. Так название и появилось», — вспомнил режиссер.

При этом Переверзев уточнил, что позже инвестор отказался от проекта, который уже был запущен в работу.

Ранее российский киновед и кинокритик Александр Шпагин предсказал «Брату-3», премьера которого назначена на 23 ноября, провал в кинопрокате. До этого актер Виктор Сухоруков, сыгравший в двух частях фильма постановщика Алексея Балабанова «Брат», раскритиковал третью часть проекта, не связанную с двумя предыдущими. Артист подчеркнул, что уровень новой ленты является «примитивным, пошлым, банальным, наглым и циничным».