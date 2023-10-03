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23:56, 3 октября 2023Спорт

«Реал Мадрид» обыграл «Наполи» в матче Лиги чемпионов

«Реал Мадрид» победил «Наполи» со счетом 3:2 в матче Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Испанский «Реал Мадрид» одержал победу над итальянским «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 19-й минуте вывел итальянцев вперед гол защитника Лео Эстигора. На 27-й минуте хавбек Винисиус Жуниор сравнял счет. На 34-й минуте отличился полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем.

На 54-й минуте хавбек итальянцев Петр Зелиньски реализовал пенальти. На 78-й минуте вратарь «Наполи» Алекс Мерет сделал автогол.

Таким образом, после двух матчей «Наполи» занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав три очка. «Реал» располагается на первом месте, имея в активе шесть очков.

В следующем матче «Наполи» на выезде сыграет с немецким «Унионом», а «Реал» — с португальской «Брагой». Обе встречи пройдут 24 октября.

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    Анастасия Борисова
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