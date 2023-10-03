Liberation: Хаяо Миядзаки начал работать над новым фильмом

Японский режиссер, основатель студии Ghibli Хаяо Миядзаки начал работать над новым проектом. Об этом изданию Libération рассказал продюсер Тосио Судзуки.

По словам Судзуки, Миядзаки думает о новом проекте каждый день. «Я больше не могу его останавливать, и я отказался от этого. Больше никаких попыток его отговорить, даже если он снимет провальный фильм. В жизни его пленит лишь работа», — поделился он.

Продюсер также подчеркнул, что пока режиссер работает, он не уйдет на пенсию. Судзуки предположил, что это случится, когда Миядзаки исполнится 90 лет.

Ранее стало известно о планах Миядзаки продолжить работу над новыми проектами.