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16:00, 3 октября 2023Культура

Хаяо Миядзаки начал работать над новым проектом

Liberation: Хаяо Миядзаки начал работать над новым фильмом

Фото: Yuya Shino / Reuters

Японский режиссер, основатель студии Ghibli Хаяо Миядзаки начал работать над новым проектом. Об этом изданию Libération рассказал продюсер Тосио Судзуки.

По словам Судзуки, Миядзаки думает о новом проекте каждый день. «Я больше не могу его останавливать, и я отказался от этого. Больше никаких попыток его отговорить, даже если он снимет провальный фильм. В жизни его пленит лишь работа», — поделился он.

Продюсер также подчеркнул, что пока режиссер работает, он не уйдет на пенсию. Судзуки предположил, что это случится, когда Миядзаки исполнится 90 лет.

Ранее стало известно о планах Миядзаки продолжить работу над новыми проектами.

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    Варвара Кошечкина
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