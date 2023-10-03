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17:22, 3 октября 2023Среда обитания

В Москве анонсировали новые маршруты до крупных городов страны

Заммэра Москвы Ликсутов: появятся новые маршруты до Калуги, Твери и Ярославля

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Благодаря развитию в России Центрального транспортного узла (ЦТУ) появятся новые маршруты от Москвы до других крупных городов страны. Преимущества продления Московских центральных диаметров (МЦД) за пределы региона анонсировал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

По словам замглавы города, сейчас ЦТУ объединяет регионы, в которых проживают 31 миллион человек — в рамках программы по его развитию уже открыты четыре линии МЦД. В дальнейшем в Москве появится новый диаметр — D5 «Ярославско-Павелецкий».

Ликсутов отметил, что новые электрички от Москвы планируют запустить до Калуги, Твери, Тулы, Рязани, Ярославля, Смоленска, Ржева, Калязина, Костромы, Иваново и Новомосковска. Это должно сократить интервалы движения поездов от двух до шести раз и существенно снизить ожидание транспорта в регионах ЦТУ.

«Развитие Центрального транспортного узла станет импульсом для экономического роста как в столичном, так и других регионах. Новый быстрый и комфортный транспорт повысит мобильность жителей, будет способствовать строительству нового жилья, росту деловой активности, расширению малого и среднего бизнеса. Будут созданы новые рабочие места как в столице, так и по всей стране», — заявил Ликсутов.

О планах продлить МЦД за пределы столичного региона стало известно 25 сентября. Тогда сообщалось, что программа будет реализована в случае одобрения российским правительством.

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    Нина Ташевская
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