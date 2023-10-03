Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:02, 3 октября 2023Бывший СССР

Новый этап проверки боеготовности армии стартовал в Белоруссии

Минобороны Белоруссии сообщило о новом этапе проверки боеготовности армии

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Новый этап проверки боеготовности армии стартовал в Белоруссии. Об этом сообщает министерство обороны республики.

Отмечается, что войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, выполнят нормативы по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности.

Также запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Кроме того, в ходе проверки боеготовности Вооруженных сил (ВС) Белоруссии предусматривается задействование авиации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Расюка новым начальником главного организационно-мобилизационного управления — заместителем главы Генерального штаба ВС республики.

В августе командующий силами специальных операций ВС Белоруссии Вадим Денисенко рассказал, что в республике пересматривается программа боевой подготовки военных. В обновленную программу должны быть внесены новые элементы, в том числе уже учитывая события на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина провала российской лунной миссии. Сбой системы управления привел к крушению «Луны-25»

    Фанаты поп-культуры смогут выиграть миллион рублей

    Шойгу высказался об отправке призывников в зону боевых действий

    Экс-президент «Барселоны» высказался об обвинениях в подкупе судей в адрес клуба

    «Роскосмос» создаст спутники «Грифон» для мониторинга Земли

    Шойгу раскрыл число подписавших контракт с начала года

    Шойгу рассказал о медицинском обеспечении Вооруженных сил России

    Шойгу отметил заслуги Чечни и Кадырова в ходе СВО

    Шойгу оценил работу российских военных в зоне СВО

    Шойгу высказался о возможности новой мобилизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости