Минобороны Белоруссии сообщило о новом этапе проверки боеготовности армии

Новый этап проверки боеготовности армии стартовал в Белоруссии. Об этом сообщает министерство обороны республики.

Отмечается, что войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, выполнят нормативы по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности.

Также запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Кроме того, в ходе проверки боеготовности Вооруженных сил (ВС) Белоруссии предусматривается задействование авиации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Расюка новым начальником главного организационно-мобилизационного управления — заместителем главы Генерального штаба ВС республики.

В августе командующий силами специальных операций ВС Белоруссии Вадим Денисенко рассказал, что в республике пересматривается программа боевой подготовки военных. В обновленную программу должны быть внесены новые элементы, в том числе уже учитывая события на Украине.