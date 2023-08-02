В Белоруссии решили пересмотреть боевую подготовку своих военных

Командующий ВС Белоруссии: Минск пересмотрит боевую подготовку своих военных

В настоящее время в Белоруссии пересматривается программа боевой подготовки сил спецопераций. Об этом заявил командующий силами специальных операций Вооруженных сил (ВС) Белоруссии Вадим Денисенко. Его заявление публикуется в Telegram-канале Минобороны страны.

В обновленную программу должны быть внесены новые элементы, в том числе уже учитывая события на Украине. Прошедший год показал, насколько хорошего уровня достигли военные, однако «это не совершенство», уверен Денисенко. «Здесь есть над чем работать», — констатировал он.

Денисенко сказал, что сегодня многое изменилось коренным образом из-за Украины. Он отметил, что «все возвращается к старой "войне"», то есть к применению артиллерии в большом количестве, а также действию мелких подразделений. Подобное вводится сейчас и в рядах военных Белоруссии.

«Но, в принципе, в силах специальных операций изначально при создании была построена система действия мелкими подразделениями: взвод, рота, — подметил Денисенко. — Сейчас мы делим ниже: действие отдельного отделения на отдельном направлении, выполнение определенных задач».

В заключение он заявил, что в рядах армии Белоруссии появились новые бронетранспортеры (БТР) 82А. Помимо этого, очередной учебный год в армии, который начинается с декабря, пройдет с учетом всех нововведений. «Мы сделали два направления: отдельное направление — подготовка десантных подразделений, отдельное направление — подготовка спецназа», — добавил Денисенко.