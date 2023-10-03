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14:54, 3 октября 2023Россия

Песков прокомментировал предложение провести ядерные испытания в Сибири

Песков: Россия не отходила от отказа от ядерных испытаний

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия не отходила от отказа от ядерных испытаний. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует «Интерфакс».

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила провести атмосферные ядерные испытания на высоте 100 километров.

В связи с последовательной позицией Кремля дискуссии о ядерных испытаниях на официальном уровне невозможны, пояснил он.

В конце сентября Россия призвала США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. МИД России также адресовал призыв к остальным семи странам, от которых зависит вступление договора в силу.

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    Алан Босиков
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