Песков прокомментировал предложение провести ядерные испытания в Сибири

Песков: Россия не отходила от отказа от ядерных испытаний

Россия не отходила от отказа от ядерных испытаний. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует «Интерфакс».

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила провести атмосферные ядерные испытания на высоте 100 километров.

В связи с последовательной позицией Кремля дискуссии о ядерных испытаниях на официальном уровне невозможны, пояснил он.

В конце сентября Россия призвала США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. МИД России также адресовал призыв к остальным семи странам, от которых зависит вступление договора в силу.