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21:41, 3 октября 2023Россия

В Севастополе обломки беспилотника упали на крышу жилого дома

Развожаев: в Севастополе сработала ПВО, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома

Фото: Aleksander Lyskin / Globalloookpress.com

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), обломки беспилотника упали на крышу жилого дома. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По данным Спасательной службы Севастополя, от падения частей летательного аппарата на здание в Инженерной балке в нескольких квартирах выбило стекла, никто не пострадал.

«Специалисты Спасательной службы Севастополя выехали на место, будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов», — добавил Развожаев.

Губернатор напомнил, что все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, а также призвал доверять информации только из официальных источников.

Вечером 3 октября в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя заявили, что морской и наземный общественный транспорт на время воздушной тревоги прекратил движение.

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    Марина Совина
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