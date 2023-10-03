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19:15, 3 октября 2023Ценности

Серябкина показала лицо без макияжа

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость поделилась снимком из салона красоты, в котором она предстала в голубых джинсах с вырезами по бокам и белом бюстгальтере. Затем артистка записала видео, где крупным планом продемонстрировала лицо без макияжа.

«Любовь — это, когда ты чувствуешь себя красивой даже с мокрой головой и без макияжа», — отметила певица.

В июле Ольга Серябкина раскрыла способ одеваться стильно и недорого. Певица рассказала, что не следует модным трендам. Вместо этого знаменитость предпочитает выражать свою индивидуальность через одежду.

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    Карина Черных
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