Россиянам напомнили о возможности получать пенсию сразу в двух странах

Финансист Дайнеко: россияне могут получать пенсию в РФ и в другом государстве

Россияне имеют право получать пенсию в России и другом государстве, напомнила в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Гражданину России не запрещено иметь двойное или множественное гражданство, при этом отказываться от российского паспорта не нужно, напомнила эксперт. Размер пенсии и способ ее расчета будет зависеть от того, заключено ли между государствами соглашение о пенсионном обеспечении граждан.

Если со страной, гражданство которой имеет россиянин, заключено такое соглашение, страховая пенсия будет назначаться с учетом трудового стажа и трудовых отчислений в обеих странах. У России такое соглашение подписано со странами ЕАЭС — Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, Арменией.

Если в России был достигнут пенсионный возраст, наработан необходимый стаж и собрано определенное количество пенсионных баллов, пенсия будет назначена, даже если в другом государстве не сформировано пенсионное обеспечение. При этом при назначении пенсии в России возникает вопрос о зачете стажа и взносов, сформированных в другом государстве, указала эксперт.

Гражданам стран-участниц ЕАЭС зачтут трудовой стаж, сформированный до 31 декабря 2022 года. Эти правила распространяются также на граждан некоторые стран из состава бывшего СНГ, например Таджикистана или Азербайджана.

Помимл этого, Дайнеко напомнила, что накопительная часть пенсии по старости будет выплачиваться вне зависимости от места жительства пенсионера. При этом при переезде на постоянное место жительства в другую страну прекратятся выплаты социальной пенсии и других соцвыплат.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов оценил, что благодаря повышению пенсионного возраста в России государство с 2018 года смогло сэкономить около трех триллионов рублей. По его расчетам, благодаря реформе выплаты перестали получать 2,4 миллиона человек.