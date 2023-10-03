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11:20, 3 октября 2023Россия

Система противовоздушной обороны сработала в российском регионе

В Грайворонском округе Белгородской области сработала система ПВО

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Грайворонском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и сбила несколько целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, ПВО обнаружила цели в районе хутора Масычево.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет от границы России Вооруженные силы Украины.

Глава государства объяснял, что ударами по приграничным территориям противник пытается отвлечь Россию от направлений боевых действий, на которых Киев запланировал главный удар.

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    Марк Леонов
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