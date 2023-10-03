Россия закрыла въезд молдаванам из-за притеснения российских журналистов

Россия закрыла въезд гражданам Молдавии из-за ограничения прав журналистов

Россия закрыла въезд в страну ряду граждан Молдавии из-за, как утверждается, «ограничения свободы слова и прав российских журналистов» в стране. Об этом сообщило МИД России на своем сайте.

По словам ведомства, эти лица имеют прямое отношение к притеснению журналистов из РФ, а также к разжиганию антироссийских настроений. При этом имена и число тех, кому будет закрыт въезд, не приводятся.

МИД России 3 октября вызвал посла Молдавии Лилиана Дария. Ему был заявлен решительный протест в связи с «продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии».

