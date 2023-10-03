Россияне назвали свой топ осенних фильмов

Россияне назвали свой топ фильмов, который хочется пересматривать осенью

Россияне назвали свой топ фильмов, который хочется пересматривать осенью. Об этом пишет Life со ссылкой на опрос, проведенный стриминговым сервисом Movix.

Согласно результатам анкетирования, примерно половине россиян чаще всего хочется почувствовать уют и тепло при выборе ленты для просмотра. Отмечается, что для мужчин это ощущение менее важно, чем для женщин.

Еще около половины респондентов заявили, что во время просмотра фильмов осенью больше всего предпочитают комедии. Осенью популярны ленты в стиле фэнтези и научная фантастика, ужасы и триллеры, а также приключения и боевики.

Опрашиваемые также назвали фильмы, которые готовы пересматривать каждую осень. Среди них — «Брат-2», «Достучаться до небес», «Мальчишник в Вегасе» и «Сладкий ноябрь». Рейтинг замыкает фэнтези «Практическая магия».

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