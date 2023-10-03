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05:30, 3 октября 2023Путешествия

Россиянин сходил на рынок в Турции и раскрыл мошеннические схемы местных

Фото: Tolis Dianellos / Unsplash

Российский турист сходил на рынок в Турции и раскрыл мошеннические схемы местных торговцев. Своей историей мужчина поделился с автором блога «Мой автодом» на платформе «Дзен».

Мужчина рассказал тревел-блогеру, что попал на местный базар, чтобы купить турецкие сладости родным. По его словам, он протянул несколько коробок с лукумом продавцу и попросил все посчитать.

Торговец при этом не терял надежды навязать россиянину другие ненужные товары, однако россиянин дал понять, что его больше ничего не интересует. Турист с трудом отбился от «агрессивного турецкого маркетинга» и протянул купюру торговцу, однако тот отдавать сдачу не планировал.

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«Он сходу, просто моментально перешел на повышенные тона, нахмурил брови, стал обвинять его во лжи, — пояснил путешественник. — Блажил он на весь рынок. Тут-то и прибежали его товарищи и коллеги по цеху, начался просто ад».

Турки не давали россиянину вставить и слова, орали и в целом вели себя крайне агрессивно, обвиняя его уже в воровстве. Поэтому мужчине не удалось доказать, что продавец все-таки должен был вернуть ему сдачу. «Пришлось ретироваться по-тихому, и так было слишком много шума, — добавил блогер. — Такой спектакль разыграть из-за копеек надо уметь».

В сентябре стала известна схема обмана туристов в турецком баре на миллионы рублей. Так, сотрудники местного ночного клуба зазывали одиноких путешественников попить вместе пива. В заведении девушки, которые изображали клиентов, присаживались за столик к туристам и заказывали подряд коктейли. В итоге отдыхающим предъявляли счет от 100 тысяч лир (356 тысяч рублей) и с угрозами требовали оплаты.

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    Фариза Бацазова
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