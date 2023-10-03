Россиянин на спор попытался переплыть реку на тракторе и попал в больницу

На Камчатке мужчину госпитализировали после попытки переехать реку на тракторе

Жителя Камчатки госпитализировали после попытки переплыть реку на тракторе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пьяный россиянин на спор попытался форсировать водную преграду — небольшую реку Кирганик. На середине реки двигатель заглох, и трактор частично ушел под воду. Мужчина был вынужден связаться со спасателями.

Прибывшие на место сотрудники МЧС подплыли к трактору на лодке, после чего транспортировали водителя на берег. Мужчину доставили в больницу с признаками переохлаждения.

Ранее в Архангельской области мужчина чуть не утопил семью, решив показать ей разлив рек. Автомобиль с детьми застрял на участке затопленной дороги, к моменту прибытия спасателей машина почти полностью ушла под воду.