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17:06, 3 октября 2023Среда обитания

Управляющую компанию заподозрили в краже миллионов рублей у жильцов

Управляющую компанию заподозрили в краже миллионов рублей коммунальных платежей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Директор управляющей компании (УК) в городе Саратов обвиняется в присвоении шести миллионов рублей. О краже средств жильцов сообщает региональная прокуратура.

Эти деньги в течение трех лет жильцы пяти многоквартирных домов перечисляли на оплату коммунальных платежей. Средства директор УК «Олимп» должна была передать поставщику электро- и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, но израсходовала по собственному усмотрению. На 49-летнюю саратовчанку заведено уголовное дело.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали услугу, за которую домовладельцы имеют право не платить. В том случае, если жильцы не давали согласия на добровольное страхование жилья, эту строчку в квитанции ЖКХ они могут игнорировать.

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    Виктория Клабукова
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