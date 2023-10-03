Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 3 октября 2023Россия

Шойгу заявил о нанесении серьезного урона ВСУ

Шойгу: ВС России ослабили боевой потенциал ВСУ и нанесли им серьезный урон
СюжетМинобороны:

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) ослабили боевой потенциал украинских войск и нанесли им серьезный урон. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

«Активными действиями наши войска значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон», — пояснил министр.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха» Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха»Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
16 июля 2023
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023

Ранее глава российского оборонного ведомства заявил, что у контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют какие-либо значимые результаты. При этом «западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа "оружие как путь к миру"», подчеркнул Шойгу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина провала российской лунной миссии. Сбой системы управления привел к крушению «Луны-25»

    «Самый вежливый руководитель» полиции из российского региона сел на 18 лет

    67-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в рекламе нижнего белья

    Выгоду от покупки новостройки и «вторички» сравнили

    Азии предрекли трудности с поставками сжиженного природного газа

    Фанаты поп-культуры смогут выиграть миллион рублей

    Шойгу высказался об отправке призывников в зону боевых действий

    Экс-президент «Барселоны» высказался об обвинениях в подкупе судей в адрес клуба

    «Роскосмос» создаст спутники «Грифон» для мониторинга Земли

    Шойгу раскрыл число подписавших контракт с начала года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости