Шойгу заявил о нанесении серьезного урона ВСУ
Вооруженные силы России (ВС РФ) ослабили боевой потенциал украинских войск и нанесли им серьезный урон. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.
«Активными действиями наши войска значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон», — пояснил министр.
Ранее глава российского оборонного ведомства заявил, что у контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют какие-либо значимые результаты. При этом «западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа "оружие как путь к миру"», подчеркнул Шойгу.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.