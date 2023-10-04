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13:40, 4 октября 2023Наука и техника

Беспроводная зарядка сломала NFC в новых iPhone

GSM Arena: беспроводная зарядка в автомобилях BMW сломала iPhone 15

Фото: Loren Elliott / Reuters

Пользователи новых iPhone и автомобилей BMW рассказали о несовместимости гаджета и машины. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Журналисты издания сослались на сообщения на форуме MacRumors, авторы которого рассказали о новых проблемах iPhone 15. Несколько пользователей пожаловались на то, что после использования беспроводной зарядки в салоне автомобиля их телефон перестал работать. Почти все пользователи заряжали гаджеты через зарядку машин BMW.

У ряда владельцев смартфонов сломался NFC, необходимый для бесконтактной оплаты — об этом им заявили в сервисном центре Apple. У некоторых пользователей iPhone 15 перезагрузился и перестал включаться. Журналисты GSM Arena попробовали зарядить смартфон Apple через интерфейс BMW i7 xDrive60 и заключили, что iPhone не вышел из строя, но и не зарядился.

Apple пока что не отреагировала на проблему. По словам журналистов, владельцам автомобилей BMW стоит отказаться от использования беспроводной зарядки до момента, пока Apple не разберется в инциденте.

В начале октября журналисты The Wall Street Journal заявили, что в Apple исправят проблему перегрева iPhone 15 в iOS 17. Судя по всему, компания выпустит специальное обновление.

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    Андрей Ставицкий
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