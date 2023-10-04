Российского пенсионера арестовали на два месяца из-за двух постов во «ВКонтакте»

В Москве суд арестовал 62-летнего пенсионера из-за двух постов во «ВКонтакте»

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца 62-летнего Константина Селезнева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Селезнев пробудет под стражей до 3 декабря. Пенсионер обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Мужчина написал два поста в социальной сети «ВКонтакте». В первом шла речь о событиях в украинской Буче, а во втором — о награждении одного из соединений Российской армии за действия в зоне конфликта.

Момент приговора попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в суде. На кадрах видно, как пожилой мужчина в очках стоит у решетки, пока судья зачитывает свой вердикт.

Ранее московские следователи возбудили уголовное дело по той же статье в отношении религиозного деятеля Юрия Сипко.