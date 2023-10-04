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12:28, 4 октября 2023Экономика

В России подскочили продажи новых авто

В России за девять месяцев продажи новых автомобилей выросли на 49 процентов

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Продажи новых автомобилей в России за девять месяцев 2023 года подскочили на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО «ППК».

По итогам января-сентября 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 905 926 новых автомобилей (не старше 3-х лет), сказано в публикации. При этом доля машин отечественного производства составила около 50 процентов от указанного количества. В сегменте легковых автомобилей продажи за три квартала выросли до 718 902 штук, что на 48 процентов больше, чем год назад.

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Продажи электромобилей за девять месяцев 2023 года увеличились более чем вдвое, до 12 191 автомобиля, из них 1,9 тысячи авто были выпущены в России. На данный момент доля импортных электромобилей в структуре рынка превышает 85 процентов, говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что российский электромобиль «Атом» от компании «Кама» собрал десятки тысяч предзаказов. Старт производства нового автомобиля запланирован на середину 2025 года. Представители «Камы» напомнили, что оформить предварительное бронирование мог любой желающий, за него необходимо было заплатить семь тысяч рублей.

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